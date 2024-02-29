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Ankaragücü'nden TFF'ye Mert Hakan Yandaş başvurusu

Ankaragücü Mert profesyonellik dışı hareketler sergilemesi nedeniyle Mert Hakan Yandaş'a disiplin soruşturması başlatılması için TFF'ye başvuru yapacağını duyurdu.

Ankaragücü'nden TFF'ye Mert Hakan Yandaş başvurusu

çeyrek final mücadelesinde MKE , 'yi 3-0 mağlup ederek yarı finale kaldı.

Başkent ekibi, karşılaşma esnasında rakip takım futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın tribünlere yaptığı hareketlerden dolayı TFF'ye başvuracaklarını açıkladı.

Ankaragücü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"MKE Ankaragücü - Fenerbahçe müsabakası sonrası Fenerbahçe profesyonel futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın tribünlerimize karşı sergilemiş olduğu profesyonellik dışı hareketleri ile ilgili olarak, gerekli disiplin soruşturmasının başlatılması için TFF ilgili kurullarına başvuru yapılacaktır."

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