Ankaragücü'nden TFF'ye Mert Hakan Yandaş başvurusu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde MKE Ankaragücü, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek yarı finale kaldı.
Başkent ekibi, karşılaşma esnasında rakip takım futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın tribünlere yaptığı hareketlerden dolayı TFF'ye başvuracaklarını açıkladı.
Ankaragücü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"MKE Ankaragücü - Fenerbahçe müsabakası sonrası Fenerbahçe profesyonel futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın tribünlerimize karşı sergilemiş olduğu profesyonellik dışı hareketleri ile ilgili olarak, gerekli disiplin soruşturmasının başlatılması için TFF ilgili kurullarına başvuru yapılacaktır."
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