NTV.COM.TR’ye geri dön

Ankaragücü'nden transfer yasağı açıklaması

MKE Ankaragücü, transfer yasağının uygulandığı dosyalarla alakalı tüm ödemelerin yapıldığını ve kulübün transferine engel teşkil edebilecek bir yasağın olmadığını açıkladı.

Ankaragücü'nden transfer yasağı açıklaması

Trendyol ekiplerinden , transfer yasağıyla ilgili bir duyuru yaptı.

Başkent ekibi, 18 Ocak 2024 tarihi itibarıyla transfer yasağı uygulanan söz konusu dosyaların kapatıldığını ve kulübün transfer yapmasına engel teşkil edecek bir yasağın bulunmadığını duyurdu.

Öte yandan sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun raporları doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Ankaragücü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Kulübümüz hakkında uygulanmış olan transfer yasaklarında söz konusu dosyaların ödemeleri 18/01/2024 tarihi itibari ile gerçekleştirilmiş olup, kulübümüzün transfere engel bir yasağı bulunmamaktadır.

Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda; Şube Sorumlumuz Yusuf Buğra Tanık ve Sportif Direktörümüz Yılmaz Bal tarafından transfer çalışmalarına yoğun bir şekilde devam edilmektedir.

Profesyonel Futbol A Takımımızla ilgili her türlü gelişmenin kulübümüzün resmi mecralarından takip edilmesini,
tarafımızdan paylaşılmamış haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;