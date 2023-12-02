Antalya'da ailesinden gizli başladığı güreşte şampiyon oldu

Elmalı Güreş İhtisas Spor Kulübü Takımı Antrenörü Salih Şentürk, geçen yıl 5 sporcuyla kurulan takımın kısa sürede 30 sporcu sayısına ulaştığını anlattı. Elmalı'nın Sultanları olarak anılan takımdaki sporcuların şampiyonluk kazandığına değinen Şentürk, "Takım olarak Elmalı gibi küçük bir ilçeden İstanbul, Ankara gibi büyük illerimizin takımlarını puan sıralamasında geride bırakarak şampiyon olduk. Elmalı'nın tarihinde bir ilk olarak takım şampiyonluğu yaşattık. Sporcularımızla Elmalı'yı Avrupa, dünya ve şampiyonasında olimpiyatta temsil etmek istiyoruz" dedi.



Şentürk, geçen 17- 18 Temmuz'da Ankara'da yapılan ve U11-U13 kadınlar kategorisinde 41 ilden 366 sporcunun katıldığı Türkiye şampiyonasında Elmalı'nın Sultanları takımının 5 madalyayla 84 puan kazandığını anlattı. Şentürk, kakım şampiyonluğu yaşadıkları turnuvada sporculardan Beray Yılmaz, Ayşe Bilgi Ertekin, Berrin Buğlem Yılmaz, Fatma Bozkurt ve Ceylin Baştugan'ın başarısıyla gurur duyduklarını söyledi.