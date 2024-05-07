NTV.COM.TR’ye geri dön

Galatasaray'da kombineler tükendi: 2.5 milyar TL gelir beklentisi

Galatasaray'da gelecek sezon kombine satışlarına yoğun ilgi olduğu belirtilirken, sarı-kırmızılıların loca ve kombinelerden 2.5 milyar TL'den fazla gelir beklentisi olduğu kaydedildi.

Galatasaray'da kombineler tükendi: 2.5 milyar TL gelir beklentisi

Trendyol Süper Lig'de bitime 3 hafta kala zirvede 96 puanla yer alan 'da gelecek sezonun kombine satışları başladı.

Sabah'ın haberine göre, sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği kaydedilirken, 33 bin kart sahibinin kombinesini yenilediği aktarıldı.

Loca ve VIP koltukla birlikte 40 bin barajını geçen Galatasaray, RAMS Park'ta sınırlı sayıda bilet satışı gerçekleştiriyor.

Sarı-kırmızılılar gelecek sezon kombine ve localardan 2.5 milyar TL'den fazla gelir beklediği aktarıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...