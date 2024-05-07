Galatasaray'da kombineler tükendi: 2.5 milyar TL gelir beklentisi

Trendyol Süper Lig'de bitime 3 hafta kala zirvede 96 puanla yer alan Galatasaray'da gelecek sezonun kombine satışları başladı.
Sabah'ın haberine göre, sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği kaydedilirken, 33 bin kart sahibinin kombinesini yenilediği aktarıldı.
Loca ve VIP koltukla birlikte 40 bin barajını geçen Galatasaray, RAMS Park'ta sınırlı sayıda bilet satışı gerçekleştiriyor.
Sarı-kırmızılılar gelecek sezon kombine ve localardan 2.5 milyar TL'den fazla gelir beklediği aktarıldı.
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