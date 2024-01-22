Antalya'da oynanan hazırlık maçında bahis şikesi iddiası! TFF'den açıklama

Antalya Belek'te kamp yapan Rapid Wien ve FC Slovacko kulüpleri hazırlık maçı düzenledi.

Avusturya basınından Kronen Zeitung, Rapid Wien'in Slovacko'yu 2-1 mağlup ettiği ve 3 kez penaltı düdüğü çalınan karşılaşmada bahis mafyalarının devreye girdiğini öne sürdü.

Haberin detayında Türk hakemlerinin görev aldığı maçta ikiden fazla gol atılacağı bahsine 80 bin euro yatırıldığı iddialar arasında yer aldı.

Ayrıca Rapid Wien kulübünün bağlı olduğu Avusturya Futbol Federasyonu'na, Slovacko'nun ise Çek Futbol Federasyonu'na maçta bahis şikesi yapılmış olabileceğine dair bildirimde bulunduğu öne sürüldü.

TFF'den, Rapid Wien - Slovacko maçında hakemlerin şike yaptığı yönündeki iddialar hakkında açıklama geldi;

Konuyla ilgili açıklama yapan TFF, şu ifadeleri kullandı;

"18 Ocak Perşembe günü Antalya Belek'te kamp yapmakta olan Avusturya'nın Sk Rapid Wien ve Çekya'nın 1. FC Slovacko kulüpleri arasında oynanan hazırlık maçı ile ilgili iddialar üzerine açıklama yapılma gereği duyulmuştur.



Türkiye'de yapılan bu hazırlık maçı ile ilgili iki kulüpten ve ülke federasyonlarından Türkiye Futbol Federasyonu'na herhangi bir izin başvurusu yapılmamıştır. TFF'ye ilgili ülke federasyonlarından ve iki kulüpten herhangi bir başvuru yapılmadığından söz konusu müsabaka TFF'nin bilgisi dışında oynanmıştır.



Bu nedenle söz konusu müsabaka FIFA Uluslararası Maçların Düzenlenmesi Talimatı kapsamı dışında olduğundan, "onaylanmış hazırlık maçı statüsü" bulunmaması nedeniyle maça TFF tarafından hakem ataması da yapılmamıştır.



Yapılan incelemede söz konusu maçı yöneten kişinin, geçerli hakem lisans vizesi olmadığı ve TFF bünyesinde faal olarak hakemlik yapmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu maç ile ilgili gerekli hukuki süreç başlatılmıştır."

