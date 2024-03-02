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Antalyaspor - Gaziantep FK Maçı Ne Zaman? Antalyaspor - Gaziantep FK Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yapılacak Antalyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Antalyaspor - Gaziantep FK maçı nerede oynanacak? Antalyaspor - Gaziantep FK maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. Antalyaspor - Gaziantep FK maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...

Antalyaspor - Gaziantep FK Maçı Ne Zaman? Antalyaspor - Gaziantep FK Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Antalyaspor - Gaziantep FK Maçı Ne Zaman

- Gaziantep FK Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Antalyaspor - Gaziantep FK maçı 04.03.2024 20:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Antalyaspor - Gaziantep FK Maçı Nerede Oynanacak?

Antalyaspor - Gaziantep FK maçı Corendon Airlines Park Stadyumu’nda oynanacak.

Antalyaspor - Gaziantep FK Maçının Hakemleri

Antalyaspor - Gaziantep FK maçını orta hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

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