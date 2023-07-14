Antalyaspor, yeni transferleriyle sözleşme imzaladı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Jakub Kaluzinski ve Erdoğan Yeşilyurt, Antalyaspor ile sözleşme imzaladı.



Antalyaspor'la anlaştığı için mutlu olduğunu belirten Kaluzinski, ilk kez Polonya dışında bir ülkede forma giyeceği için heyecan duyduğunu kaydetti.



Forma giymek için kendisini hazır hissettiğini aktaran Kaluzinski, "Bana gösterilen ilgi ve yönetim kurulumuzun duyduğu güven için teşekkür ediyorum. Bir an önce ligin ve maçların başlaması için sabırsızlanıyorum." dedi.



Gülel ise Kaluzinski'nin 15 kez ülkesinin milli takımlarında forma giydiğini ve gelecek vadeden bir futbolcu olduğunu kaydetti.



ERDOĞAN YEŞİLYURT İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI



Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Ali Yeşil yaptığı açıklamada, yeni sezonun ilk transferini Yeşilyurt ile gerçekleştirdiklerini belirtti.



Antalyaspor'a yetenekli bir kanat oyuncusu kazandırdıkları için mutlu olduklarını ifade eden Yeşil, "Altınordu ve Sivasspor'da başarı dolu sezonlar geçirmiş bir futbolcu ile imzaladığımız 3 yıllık sözleşme, kulübümüze hayırlı olsun." dedi.



Edoğan Yeşilyurt ise uzun ve zorlu bir transfer süreci yaşandığını dile getirdi.



Antalyaspor ile ilgili futbolcu arkadaşlarından hep olumlu görüşler aldığına dikkati çeken Yeşilyurt, "Antalya da çok güzel bir şehir. İnşallah çok başarılı geçen bir 3 yıl olur. Herkese hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.



İmza töreninin ardından Erdoğan Yeşilyurt, Antalyaspor'un 1969 yılındaki formasıyla fotoğraf çektirdi.

