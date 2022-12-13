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Ara transfer dönemi ne zaman başlayıp, bitecek? (2022-23 Süper Lig transfer dönemi)

Ara transfer dönemine ilişkin tarih araştırmaları, futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Ligin ikinci transfer döneminde takımlarının hangi bölgelere takviye yapacağını merak eden taraftarlar, ikinci ara transfer dönemini bekliyor. Peki, ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?

Ara transfer dönemi ne zaman başlayıp, bitecek? (2022-23 Süper Lig transfer dönemi)

'de ikinci ara transfer dönemi için geri sayım başladı. Yüz binlerce futbolsever tarafından beklenen transfer dönemi tarihleri, TFF tarafından yayımlanan takvim sonrasında belli oldu. İşte ayrıntılar.

İLK DÖNEMİ 8 EYLÜL'DE SONA ERDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, 2022-2023 futbol sezonunda birinci transfer ve tescil döneminin 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona erdi.

Ara transfer dönemi ne zaman başlayıp, bitecek? (2022-23 Süper Lig transfer dönemi) - 1

İKİNCİ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

TFF tarafından yapılan açıklamada, Süper Lig'de ikinci transfer ve tescil döneminin ise 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildiği bildirildi.

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