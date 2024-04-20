NTV.COM.TR’ye geri dön

Arda Güler El Clasico'da oynayacak mı?

Real Madrid'de ilk sezonunu geçiren milli futbolcu Arda Güler, ikinci kez bir El Clasico maçında takımının kadrosunda yer alacak.

Arda Güler El Clasico'da oynayacak mı?

İspanya'da El Clasico için geri sayım başladı. 

'de ilk sezonunu geçiren milli futbolcu , ikinci kez bir El Clasico maçında takımının kadrosunda yer alacak.

Ligde 'nın sahasında 28 Ekim 2023'te oynanan ilk karşılaşmada sakatlığından dolayı kadroda yer almayan Arda, 14 Ocak'ta 4-1 kazandıkları Süper Kupa finalinde kadroda yer alsa da yedek beklemişti.

YARIN DA YEDEKLER ARASINDA OLMASI MUHTEMEL

Real Madrid'de son 4 resmi maçta yedek bekleyen genç futbolcunun yarın da yedekler arasında yer alması bekleniyor.

Bu sezon ligde sadece 5 maçta forma giyen ve toplamda 31 dakika sahada kalan Arda Güler, bir kez ağları havalandırdı.

Mücadele yarın 22'de oynanacak. 

El Clasico, şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek: Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya

El Clasico, şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek: Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;