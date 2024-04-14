Arda Güler için transfer iddiası: "Ayrılık kararını bildirdi"

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve fazla forma şansı bulamayan Arda Güler için yeni bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol gazeteci Ramon Alvarez'in haberine göre, milli futbolcunun gelecek sezon takımdan ayrılmak istediğini eflatun-beyazlılara ilettiği öne sürüldü.

Ayrıca teknik direktör Carlo Ancelotti'nin de Arda'nın kiralık ayrılma fikrine sıcak baktığı kaydedildi.

18 yaşındaki futbolcu çıktığı 7 maçta 98 dakika süre alırken, 1 gollük katkı sağladı.