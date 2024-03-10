Arda Güler, Real Madrid'de ilk gölünü attı | Real Madrid 4-0 Celta Vigo

La Liga'nın 28. haftasında lider Real Madrid, sahasında Celta Vigo ile karşı karşıya geldi. Eflatun-beyazlılar, mücadeleyi 4-0 gibi farklı bir skorla kazanırken, milli oyuncumuz Arda Güler ilk golünü bu maçta kaydetti.

Maçın 89. dakikasında Vinicius Jr'ın yerine oyuna dahil olan Güler, 90+4'te attığı golle maçın skorunu belirledi. Güler bu golle Real Madrid formasıyla ilk kez fileleri havalandı.

Arda Güler bu mücadeleye kadar Real Madrid formasıyla, 3 lig maçında toplam 25 dakika süre alabildi.

REAL MADRİD LİDERLİK KOLTUĞUNDA

Madrid ekibi 21. dakikada Junior Vinicius'un golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. 79 dakikada Vicente Guaita ve 88. dakikada Carlos Dominguez Caceres'in kendi kalelerine attığı gollerle skor 3-0'a geldi. Arda Güler'in golüyle maç 4-0 tamamlandı.

4-0'lık skorun ardından Real Madrid, puanını 69'a çıkardı ve liderlik koltuğunda yoluna devam etti. Celta Vigo ile 24 puanla 17 sırada yer alıyor.