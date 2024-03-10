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Arda Güler, Real Madrid'de ilk gölünü attı | Real Madrid 4-0 Celta Vigo

La Liga'da Real Madrid, sahasında karşılaştığı Celta Vigo'yu farklı yendi. Karşılaşmada sonradan oyuna giren Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk golünü attı.

Arda Güler, Real Madrid'de ilk gölünü attı | Real Madrid 4-0 Celta Vigo

La Liga'nın 28. haftasında lider , sahasında Celta Vigo ile karşı karşıya geldi. Eflatun-beyazlılar, mücadeleyi 4-0 gibi farklı bir skorla kazanırken, milli oyuncumuz ilk golünü bu maçta kaydetti. 

Maçın 89. dakikasında Vinicius Jr'ın yerine oyuna dahil olan Güler, 90+4'te attığı golle maçın skorunu belirledi. Güler bu golle Real Madrid formasıyla ilk kez fileleri havalandı. 

Arda Güler bu mücadeleye kadar Real Madrid formasıyla, 3 lig maçında toplam 25 dakika süre alabildi. 

REAL MADRİD LİDERLİK KOLTUĞUNDA

Madrid ekibi 21. dakikada Junior Vinicius'un golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. 79 dakikada Vicente Guaita ve 88. dakikada Carlos Dominguez Caceres'in kendi kalelerine attığı gollerle skor 3-0'a geldi. Arda Güler'in golüyle maç 4-0 tamamlandı. 

4-0'lık skorun ardından Real Madrid, puanını 69'a çıkardı ve liderlik koltuğunda yoluna devam etti. Celta Vigo ile 24 puanla 17 sırada yer alıyor. 

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