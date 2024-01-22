NTV.COM.TR’ye geri dön

Arda Güler'den Ancelotti'ye tepki

Real Madrid'in La Liga'da Almeria'ya karşı oynadığı mücadelede milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmanın son bölümünde ısınma yeleğini yere fırlatarak yedek kulübesine oturdu.

Arda Güler'den Ancelotti'ye tepki

La Liga'nın 21. haftasında , Almeria ile karşı karşıya geldi.

ISINMA YELEĞİNİ YERE ATTI

Oyunun son bölümlerine doğru ısınmadan dönen , oyuna alınmayacağını anlamasının ardından ısınma yeleğini yere atarak yedek kulübesine oturdu.

ANCELOTTI'YE TEPKİ 

Real Madrid uzatmalarda Almeria'yı Carvajal'ın golüyle 3-2 mağlup ederken, milli futbolcunun yeleğini yere atması teknik direktör Carlo Ancelotti'ye ufak bir tepki olarak nitelendirildi.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sezon başı kampında yaşadığı sakatlığın ardından dizinden ameliyat oldu ve uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı.

Sakatlıklarını atlatan Arda, İspanya Kral Kupası'nda Arandina'ya karşı ilk kez Real Madrid formasını giymişti.

İşte Arda Güler'in ısınma ardından yedek kulübesine doğru hareket ettiği anlar;

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;