Arda Güler'den Ancelotti'ye tepki

La Liga'nın 21. haftasında Real Madrid, Almeria ile karşı karşıya geldi.



ISINMA YELEĞİNİ YERE ATTI



Oyunun son bölümlerine doğru ısınmadan dönen Arda Güler, oyuna alınmayacağını anlamasının ardından ısınma yeleğini yere atarak yedek kulübesine oturdu.

ANCELOTTI'YE TEPKİ



Real Madrid uzatmalarda Almeria'yı Carvajal'ın golüyle 3-2 mağlup ederken, milli futbolcunun yeleğini yere atması teknik direktör Carlo Ancelotti'ye ufak bir tepki olarak nitelendirildi.



Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sezon başı kampında yaşadığı sakatlığın ardından dizinden ameliyat oldu ve uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı.



Sakatlıklarını atlatan Arda, İspanya Kral Kupası'nda Arandina'ya karşı ilk kez Real Madrid formasını giymişti.



İşte Arda Güler'in ısınma ardından yedek kulübesine doğru hareket ettiği anlar;

