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Arda Güler'e yeni talip: Genç yıldızın Şampiyonlar Ligi şartı

Real Madrid'de forma şansı bulamayan Arda Güler'e Sevilla'nın talip olduğu öne sürüldü. İspanyol ekibin kiralama formülünü kullanmak istediği öne sürülürken, milli futbolcunun gelecek sezon kiralanması durumunda Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir takıma katılmak istediği kaydedildi.

Arda Güler'e yeni talip: Genç yıldızın Şampiyonlar Ligi şartı

Sezon başında 'e transfer olan ve çok fazla süre bulamayan için yeni bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre, La Liga ekiplerinden Sevilla'nın milli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Başkent ekibinde 18 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak gönderilmesine karar verilirse Arda'nın Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir takımda oynamak istediği belirtildi.

Arda Güler, Real Madrid formasıyla 7 resmi maça çıkarak 98 dakika süre aldı. Bu mücadelelerde 1 gollük katkı sağladı.

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