Arda Turan TFF tarafından ödüllendirildi: Turnuvaya gideceğimize inanıyorum

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında Hırvatistan'a sahasında 2-0 mağlup oldu. A Milli Futbol Takımı'nın eski kaptanlarından Arda Turan, Hırvatistan karşılaşması öncesinde milli formayı 100 kez giyen futbolcular arasında yer alması nedeniyle ödüllendirildi.

Karşılaşma sonrası eski milli futbolcu Turan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maç öncesi aldığı ödül hakkında gurur duyduğunu dile getiren Turan, “Bu nazik davranışları için UEFA’ya ve federasyona çok teşekkür ederim. Milli formayı giymek herkes için çok değerli. Bugün gerçekten onur duydum. Takıma gelince de üzüldük ama bu uzun bir yolculuk. Bu yolculukta bunlar var. Çok yetenekli ve kaliteli bir takımımız var. İnanıyorum ki turnuvaya gideceklerdir. Bugün olmadı ama sonrasında toparlanacaklardır.” şeklinde konuştu.

“ATSAYDIK FARKLI OLURDU”



Turnuvaya gideceklerine inandığını söyleyen Arda Turan, “Elinden gelen mücadeleyi yaptılar. Maçın başında çok gol kaçırdık. Atsaydık farklı olurdu. O yüzden inanıyorum ki çok daha iyi olacağız. Turnuvaya gideceğimize sonuna kadar inanıyorum. Önemli olan bu anlarda hep beraber birlik olup ayağa kalkmak. O takımın içinde de o yetenekte lider ve kaliteli oyuncular da var. İnşallah bizi bir an önce turnuvaya götüreceklerdir” diye konuştu.