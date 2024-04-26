Ergin Ataman'dan İsrail teknik ekibine tepki: Bana hiçbir şey yapamazsınız

Panathinaikos, EuroLeague Play-Off çeyrek finalinde Maccabi Tel Aviv'i 95-79'luk skorla mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi.

Mücadelenin ardından basın toplantısında konuşan Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, İsrail ekibinin teknik ekibine sert tepki gösterdi.

"BANA HİÇBİR ŞEY YAPAMAZSINIZ"

Ataman, "Maccabi staff'ından biri 'İsrail'de göreceksin, Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' dedi. Ben Ergin Ataman'ım. Panathiniakos'un koçuyum. Türkiye Milli Takımı'nın koçuyum. Türkiye vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız."

Panathinaikos 30 Nisan Salı günü Makkabi Tel Aviv'e konuk olacak.

SPOR BAKANI'NDAN DESTEK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yaptığı paylaşımla Ergin Ataman'a destek verdi.