Eyüpspor'dan Manuel Lanzini hamlesi

Trendyol 1. Lig'de bitime 5 hafta kala şampiyonluğu garantileyen ve Süper Lig'e çıkan Eyüpspor, transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

TRT Spor'un haberine göre, eflatun-sarılı ekibin River Plate'te on numara pozisyonunda forma giyen Manuel Lanzini'yi kadrosuna katmak için görüşmeler yaptığı öne sürüldü.

Eyüpspor'un oyuncunun maliyetini düşürmek istediği ve istenilen seviyeye gelmesi durumunda tranferi gerçekleştireceği kaydedildi.

Kariyerinde West Ham United formasıyla 226 resmi maçta 32 gol atıp 25 asist kaydeden Lanzini, altyapsıından yetiştiği River Plate'e döndü.

Arjantinli futbolcu burada ise 112 resmi maçta 13 gol atıp 17 asistlik performans sergiledi.