Arda Turan'ın Eyüpspor'u durdurulamıyor

Trendyol 1. Lig'de Altay deplasmanına çıkan Eyüpspor sahadan 7-1'lik farklı galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte 30 puanla zirveye yerleşen Arda Turan maç fazlasıyla en yakın rakibi Kocaelispor'a 7 puan fark attı.

"YOLUMUZ UZUN"

Galibiyetin ardından çok mutlu olduklarını dile getiren teknik direktör Arda Turan, "Bir engeli daha aştık. Önümüzde uzun bir yol var" diye konuştu.

Eflatun-sarılılar Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Manisa FK'yı konuk edecek.

TURAN'IN MAÇ BAŞINA PUAN ORTALAMASI

Geçtiğimiz sezon Nisan ayında teknik direktörlük görevine getirilen Arda Turan, 20 resmi mücadelede maç başına 2.05 puan ortalaması yakaladı.