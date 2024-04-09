Arsenal-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi çeyrek final)

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İngiltere'nin kaliteli ekiplerinden Arsenal sahasında, Almanya'nın zorlu ekiplerinden Bayern Münih'i ağırlayacak. Kritik mücadele öncesinde iki takımda kazanmak ve rövanş maçı öncesinde tüm avantajı eline almak istiyor. Peki, Arsenal-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ARSENAL-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Arsenal, 9 Nisan Salı akşamı Emirates Stadyumu'nda Bayern Münih'i konuk edecek.



Saat 22.00'da başlayacak olan heyecan dolu mücadele TV8,5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

