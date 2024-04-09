Arsenal-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi çeyrek final)

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İngiltere'nin kaliteli ekiplerinden Arsenal sahasında, Almanya'nın zorlu ekiplerinden Bayern Münih'i ağırlayacak. Kritik mücadele öncesinde iki takımda kazanmak ve rövanş maçı öncesinde tüm avantajı eline almak istiyor. Peki, Arsenal-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ARSENAL-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Arsenal, 9 Nisan Salı akşamı Emirates Stadyumu'nda Bayern Münih'i konuk edecek.
Saat 22.00'da başlayacak olan heyecan dolu mücadele TV8,5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ARSENAL SON DURUM
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, Premier Lig’de ve Avrupa’da aldığı başarı sonuçlarla dikkat çekti. Ligde oynadığı son karşılaşmada Brighton’u mağlup eden Arsenal, Devler Ligi mücadelesi öncesinde moral depoladı.
Premier Lig’de zirvenin sahibi olan Arsenal, Şampiyonlar Ligi gruplarını ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle lider tamamlamıştı. Arsenal son 16 turunda ise Porto’yu eledi.
BAYERN MÜNİH SON DURUM
Bayern Münih, Bundesliga’da beklentilerin uzağında performans sergileyerek Bayer Leverkusen’in gerisinde kaldı.
Alman ekibi Şampiyonlar Ligi gruplarında ise 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Bayern Münih, Kopenhag, Galatasaray ve Manchester United’ın olduğu grubu 16 puan toplayarak lider olarak tamamlamıştı.
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