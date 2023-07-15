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Arsenal, Declan Rice ile Premier Lig tarihinin en pahalı transferi rekorunu kıracak

Arsenal'in Declan Rice'ı West Ham United'dan rekor bir bedele transfer ettiği belirtildi. Orta saha oyuncusu için 122 milyon euroluk bir anlaşma olduğu öne sürüldü. İngiliz oyuncu West Ham taraftarına açık mektup yazarak takımdan ayrıldığını duyurdu.

Arsenal, Declan Rice ile Premier Lig tarihinin en pahalı transferi rekorunu kıracak

West Ham United'ın orta sahası Declan Rice, bir mektup yayımladı. Mektupta, West Ham'a katıldığından beri yaşadıkları deneyimlerden ve takıma olan minnettarlığından bahseden Rice, kulüp personeli, yaşam koçları ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.

Ayrıca, West Ham taraftarlarına olan sevgi ve saygısının hiçbir şekilde azalmadığını belirtti.

PREMİER LİG TARİHİNİN REKORU KIRILDI

Londra ekibinin Rice'ı transfer etmek için en az 122 milyon Euro ödediği bildiriliyor.

Voetbal International'e göre, 'in West Ham United'dan Declan Rice'ı transfer ettiği ve bu transferle birlikte Premier Lig tarihindeki en pahalı transfer rekorunu kırdığı aktarıldı.

REKOR JACK GREALİSH İLE MANCHESTER CITY'DEYDİ

Bu transferden önce rekor Manchester City'nin Aston Villa'dan 117 milyon euroya transfer ettiği Jack Grealish'in elindeydi.

Declan Rice, geçtiğimiz sezon West Ham formasıyla 50 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 5 gol atıp 4 asistlik katkı sağladı.

Arsenal, Premier Lig'de sezonun ilk maçına 12 Ağustos'ta kendi sahasında Nottingham Forest karşısında çıkacak.

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