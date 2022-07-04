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Arsenal, Gabriel Jesus’u açıkladı

Arsenal, Manchester City’nin yıldız oyuncusu Gabriel Jesus’u kadrosuna kattığını açıkladı.

Haberler - İHA 04.07.2022 - 11:13

Arsenal, Gabriel Jesus’u açıkladı

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Premier Lig ekiplerinden , 5 yıldır Manchester City forması giyen Brezilyalı forvet Gabriel Jesus’u kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Teknik Direktör Mikeal Arteta’nın ısrarla kadroda görmek istediği 25 yaşındaki forvet oyuncusunun sıkı bir Thierry Henry hayranı olduğu için Arsenal’i uzun yıllardan beri takip ettiği biliniyordu.

CITY İLE 11 KUPA, 95 GOL

2017 yılında transfer olduğu Manchester City ile toplam 233 maça çıkan Jesus, 95 gol kaydederken 46 da asist yaptı.

Ada ekibiyle 4 Premier Lig Şampiyonluğu, 4 İngiltere Lig Kupası, 2 İngiltere Süper Kupa, 1 İngiltere Kupa Şampiyonluğu olmak üzere toplam 11 kupa şampiyonluğu yaşayan 25 yaşındaki futbolcu, Brezilya Milli Takımı ile 56 maça çıkarken 19 gol kaydetti.

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