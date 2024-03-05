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Arsenal, Premier Lig'in en fazla gol atan takımı

Premier Lig'de Arsenal, ligde oynadığı son 7 maçta toplamda 31 kez gol sevinci yaşadı. Kuzey Londra ekibi Premier Lig'de en fazla gol atan takım konumunda yer alıyor.

Arsenal, Premier Lig'in en fazla gol atan takımı

’in 27. haftasında , deplasmanda Sheffield United’ı 6-0’lık skorla mağlup etti.

Bu karşılaşmayla birlikte Arsenal, son 7 lig maçında toplamda 31 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Kuzey Londra ekibi, bu süreçte West Ham United ve Sheffield United’a 6’şar, Crystal Palace ve Burnley’e 5’er, Newcastle United’a 4, Liverpool’a 3 ve Nottingham Forest’e karşı da 2 kez rakip fileleri sarstı.

Mikel Arteta’nın öğrencileri 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak topladığı 61 puanla, Lider Liverpool’un 2, Manchester City’nin 1 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor.

Ayrıca, bu sezon 27 maçta attığı 68 golle, Premier Lig’de en fazla gol atan takım konumunda yer alıyor.

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