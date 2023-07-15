Arsenal'dan Premier Lig rekoru: Declan Rice transferini duyurdu

Arsenal, West Ham United'ın orta sahası Declan Rice'ı transfer ettiğini duyurdu.

Declan Rice, bugün yayımladığı mesajda, West Ham'a katıldığından beri yaşadıkları deneyimlerden ve takıma olan minnettarlığından bahsederek kulüp personeli, yaşam koçları ve takım arkadaşlarına teşekkür etmişti



Kırmızı-beyazlılar, Declan Rice için 116 + 6 milyon euroluk bir transfer bedeli ödedi. Ayrıca oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Bonuslarla beraber 122 milyon euro ödeyen Arsenal Premier Lig tarihinin iki ingiliz takım arasında en pahalı transferini gerçekleştirerek rekor kırdı.



REKOR JACK GREALİSH İLE MANCHESTER CITY'DEYDİ



Bu transferden önce rekor Manchester City'nin Aston Villa'dan 117 milyon euroya transfer ettiği Jack Grealish'in elindeydi.



"OLAĞANÜSTÜ BİR YETENEK"



Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, “Declan'ın bize katılmasından dolayı gerçekten mutluyuz. Birkaç sezondur Premier Lig'de ve İngiltere için yüksek seviyede performans sergileyen, muazzam yeteneğe sahip bir oyuncu. Declan kulübe şüphesiz kalite getiriyor ve burada çok başarılı olma potansiyeline sahip olağanüstü bir yetenek. Declan, Premier Lig'de sadece 24 yaşında harika bir deneyime sahip. Çok iyi bir takımda kaptanlık yaptı ve hepimizin de gördüğü gibi yakın zamanda bir Avrupa kupasını kaldırdı. Üstlendiği sorumluluk ve rol çok etkileyiciydi ve bize katılacağı için gerçekten heyecanlıyız.” ifadelerini kullandı.



Arsenal'de 41 numaralı formayı giyecek Declan Rice, geçtiğimiz sezon West Ham formasıyla 50 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 5 gol atıp 4 asistlik katkı sağladı.

