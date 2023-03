Arsene Wenger: Bir sonraki Mbappe ve Messi'yi bulmak istiyoruz

FIFA Küresel Futbol Geliştirme Şefi Arsene Wenger, futbolda Fas ve Japonya örneklerini daha fazla görmek istediğini söyledi.



FIFA'ya konuşan Wenger, 17 yaş altındaki rekabet gücünün artırılmasını hedeflediklerini belirterek, "Futbola yeteneği olanlara, bunu geliştirmelerine yardımcı olma sorumluluğumuz var. Bu nedenle önümüzdeki dört yıl içinde dünyaya daha fazla iyi oyuncu kazandırmak istiyoruz. Uzun vadeli planlamanın işe yaradığını göstermek için Fas ya da Japonya gibi daha fazla örnek olmalı." diye konuştu.

"MBAPPE VE MESSI'Yİ BULMAK İSTİYORUZ"



Yetenek Geliştirme Programı'nın (TDS) temel amacının üye federasyonların fırsatlarının en üst düzeye çıkarılması olduğunu dile getirerek, 2026'ya kadar operasyonel döngü için 200 milyon dolarlık fonla TDS'ye katılan ülkelerin destekleneceğini kaydetti.



Toplumun genel sorumluluğunun her yeteneğe ya da her insana eğitim şansı vermek olduğunu savunan Fransız futbol adamı, "Eğer eğitiminiz yoksa, hayatta hiç şansınız yoktur. İşte bu yüzden, futbol cephesinde bu sorumluluğa sahibiz. Bu, futbol dünyası için büyük bir meydan okuma ve etkili olursak harika sonuçlanabilir. Eğer görevimizde başarılı olursak, olağanüstü bir şey yapabiliriz. Elbette bir sonraki Kylian Mbappe ve Lionel Messi'yi bulmak istiyoruz. Ama en önemlisi dünyadaki her çocuğa bir şans vermek." değerlendirmesinde bulundu.