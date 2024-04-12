Aston Villa cephesinden Ferdi Kadıoğlu açıklaması

Fenerbahçe ve milli takımın futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun gelecek sezon Aston Villa'ya transfer olacağı iddia ediliyordu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, bazı Aston Villa kaynaklarının Ferdi Kadıoğlu ile anlaşıldığı ya da görüşüldüğü yönündeki haberleri yalanladığı öne sürüldü.

Fenerbahçe ile Aston Villa arasında herhangi bir görüşme yapılmadığı kaydedildi.

Sarı-lacivertlilerle 191 resmi maça çıkan Ferdi, bu mücadelelerde 17 gol atıp 21 asistlik performans sergiledi.