Atalanta, 12, 26 ve 75. dakikalarda Lookman'ın attığı gollerle 51 maçtır yenilmeyen rakibini 3-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

Finalde İtalyan temsilcisi Atalanta ile Almanya'da sezonu şampiyon tamamlayan Bayer Leverkusen, Dublin'de Aviva Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Bu skorla İtalyan temsilcisi tarihinde ilk kez Avrupa'da kupa kazanmış oldu.

Bayer Leverkusen ise kupayı kaybetmenin yanı sıra bu sezon ilk kez sahadan mağlup ayrıldı.