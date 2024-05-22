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Atalanta, Avrupa Ligi finalinde tarih yazdı | Bayer Leverkusen ilki yaşadı

UEFA Avrupa Ligi finalinde Atalanta ile Bayer Leverkusen karşılaştı. Atalanta rakibini 3-0 mağlup ederek Avrupa'da ilk kez kupa sevinci yaşadı. Bayer Leverkusen de bu sezon resmi maçlarda ilk kez yenildi.

Atalanta, Avrupa Ligi finalinde tarih yazdı | Bayer Leverkusen ilki yaşadı

UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı yaşandı.

Finalde İtalyan temsilcisi Atalanta ile Almanya'da sezonu şampiyon tamamlayan Bayer Leverkusen, Dublin'de Aviva Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Atalanta, 12, 26 ve 75. dakikalarda Lookman'ın attığı gollerle 51 maçtır yenilmeyen rakibini 3-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

Atalanta, Avrupa Ligi finalinde tarih yazdı | Bayer Leverkusen ilki yaşadı - 1

Bu skorla İtalyan temsilcisi tarihinde ilk kez Avrupa'da kupa kazanmış oldu.

Bayer Leverkusen ise kupayı kaybetmenin yanı sıra bu sezon ilk kez sahadan mağlup ayrıldı.

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