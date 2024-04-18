Atalanta-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor. Atalanta ile Liverpool, çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesinde merak edilen konular ise maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri olarak dikkat çekiyor.



İki takım arasındaki ilk maç, Atalanta 3-0'lık galibiyeti ile sonlanmıştı.



Atalanta, oynanan ilk karşılaşmada Gianluca Scamacca ve Mario Pasalic'in golleriyle rakibini 3-0 mağlup etmeyi başarmıştı.



ATALANTA-LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?



Atalanta-Liverpool maçı, 18 Nisan Perşembe günü saat 22:00'de başlayacak.



Mücadele, Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.



YARI FİNAL TAKVİMİ



Yarı final müsabakalarının 2 ve 9 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Ligi'nde final heyecanı, 22 Mayıs'ta İrlanda'daki Dublin Arena'da yaşanacak.

