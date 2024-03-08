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Atletico Madrid'in Semih Kılıçsoy planı

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy için İspanyol devi Atletico Madrid'in devreye girdiği iddia edildi. Sportif Direktör Andrea Berta'nın yıldız oyuncuyu yakından takip etmek için gözlemcileri görevlendirdiği kaydedildi

Atletico Madrid'in Semih Kılıçsoy planı

'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Avrupa devlerinin radarına girdi.

Fotomaç'ın İspanyol basınına dayandırdığı habere göre, 18 yaşındaki yıldız oyuncu için İspanyol devi Atletico Madrid'in devreye girdiği öne sürüldü.

Başkent ekibinin Sportif Direktörü Andrea Berta'nın Semih Kılıçsoy'u gözlemlemek üzere scout ekibini görevlendirdiği kaydedildi.

Bu sezon Beşiktaş'ta 25 resmi maça çıkan Semih Kılıçsoy, bu mücadelelerde 10 gol atıp 1 asist kaydetti. 

Ayrıca genç yıldız için Premier Lig ve Bundesliga'dan da kulüplerin ilgisinin olduğu ifade edildi.

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