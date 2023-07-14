Austria Wien-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?

2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına son hız devam ediyor. Bu kapsamda iki hazırlık maçı yapan ekip, şimdi ise üçüncü hazırlık maçına odaklandı. Galatasaray Avusturya'nın köklü ekibi Austria Wien ile bu akşam karşı karşıya gelecek. İşte, Austria Wien-Galatasaray hazırlık maçı hakkında bilgiler...



AUSTRİA WİEN-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Galatasaray, 14 Temmuz Cuma günü hazırlık maçında Austria Wien karşı karşıya gelecek.



Mücadele Generali Arena'da TSİ 20:30'da başlayacak.

Müsabakanın yayıncı kuruluşu henüz netleşmedi ancak GS TV'den canlı yayınlanması bekleniyor.

