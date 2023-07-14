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Austria Wien-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?

Austria Wien-Galatasaray maçı, Galatasaraylı futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Galatasaray, son olarak Kisvarda FC ile karşı karşıya gelmişti. Galatasaray, Avusturya kampının ilk hazırlık maçında karşılaştığı Macaristan ekibi Kisvarda FC’yı 2-0 yenmişti. Gözler bu akşam Austria Wien ile yapılacak mücadeleye çevrildi. Peki, Austria Wien-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Austria Wien-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?

2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan yeni sezon hazırlıklarına son hız devam ediyor. Bu kapsamda iki hazırlık maçı yapan ekip, şimdi ise üçüncü hazırlık maçına odaklandı. Galatasaray Avusturya'nın köklü ekibi Austria Wien ile bu akşam karşı karşıya gelecek. İşte, Austria Wien-Galatasaray hazırlık maçı hakkında bilgiler...

AUSTRİA WİEN-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, 14 Temmuz Cuma günü hazırlık maçında Austria Wien karşı karşıya gelecek.

Mücadele Generali Arena'da TSİ 20:30'da başlayacak.

Müsabakanın yayıncı kuruluşu henüz netleşmedi ancak GS TV'den canlı yayınlanması bekleniyor.

Austria Wien-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? - 1

GALATASARAY'IN KAMP KADROSU

Galatasaray'ın Avusturya kafilesinde Taylan Antalyalı, Cicaldau, Luyindama, Alpaslan Öztürk, Atalay Babacan, Oğulcan Çağlayan, Eren Aydın, Emirhan Kayar, Süleyman Luş ve Ali Yeşilyurt yer almadı.

Kadroda yer alan isimler şöyle;

Fernando Muslera, Leo Dubois, Mathias Ross, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Batuhan Şen, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Baran Demiroğlu, Caner Doğan, Baran Aksaka, Ali Turap Bülbül, Olimpiu Morutan, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Berk Balaban

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