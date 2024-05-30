Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası için geri sayım: Hedef üst üste 3'üncü Avrupa şampiyonluğu

Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'da düzenlenecek olan Ampute Futbol Şampiyonası'nda şampiyonluk hedefiyle sahada olacak.

Ampute Futbol Milli Takımı, şampiyonanın ilk maçında 2 Haziran Pazar günü İsrail ile karşı karşıya gelecek.



Fransa'nın Haute-Savoie bölgesinde 1-8 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'na sayılı günler kaldı. Ampute Futbol Milli Takımı da C Grubu'nda ilk maçını 2 Haziran Pazar günü TSİ 17.00'de İsrail ile yapacak. Bu müsabaka TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.



Ay-yıldızlıların, 3 Haziran Pazartesi günü Azerbaycan ile oynayacağı karşılaşma da TSİ 13.00'te başlayacak.



Kırmızı-beyazlılar, gruptaki son maçını ise 4 Haziran Salı günü TSİ 15.00'te İrlanda ile oynayacak.



Türkiye grup etabı mücadelelerini Camille Fournier Stadı'nda yapacak.