Avrupa futbolunda zirve haftası

Avrupa futbolunun iki dev liginde şampiyonluk için kritik bir haftaya girildi.



Bundesliga ve La Liga'da ligin ilk iki sırasındaki takımlar karşı karşıya gelecek.



Almanya'da bu sezon lig, kupa ve Avrupa Ligi'nde namağlup ilerleyen Bayer Leverkusen, 21. hafta maçında saat 20.30'da Bayern Münih'i konuk edecek.



Xabi Alonso'nun ekibi 52 puanla ligin zirvesinde yer alıyor.

HOCALARDAN MAÇ ÖNCESİ KONUŞMASI



Alonso, "Ligdeki en güçlü takımla oynayacağız. Onlar şampiyon. Bayern Münih'te 'kazanan' DNA'sı var. kaliteli bir maç bekliyoruz. Bizim için büyük bir mücadele olacak ama biz hazırız.'' dedi.



50 puanla zirve takibini sürdüren Tuchel'in ekibi ise Leverkusen'in peri masalını sonlandırmaya çalışacak.



Tuchel ise maç hakkında, 'Leverkusen'e kazanmak için gidiyoruz. Kazanmak için şimdiye kadarki performanslarımızın üzerine çıkmamız gerekecek. Leverkusen olağanüstü bir sezon geçiriyor. Onları yenecek bireysel kaliteye sahibiz. Takım olarak her şeyi son raddesine kadar zorlamalıyız.'' ifadelerini kullandı.

İSPANYA'DA DA ZİRVE YARIŞI VAR



İspanya'da ise 24. hafta maçında Real Madrid, Girona'yı konuk edecek.



Ligde 17 maçtır yenilmeyen Madrid ekibi, 58 puanla 1. konumda.



2. sıradaki sezonun flaş takımı Girona ise ligde 15 maçtır yenilgi yüzü görmüyor.



Miguel Sanchez yönetimindeki kırmızı-beyazlı ekip saat 20.30'daki mücadeleyi kazanarak daha önce haftalarca oturduğu liderlik koltuğunu geri almayı hedefliyor.

