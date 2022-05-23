Avrupa şampiyonu VakıfBank, İtalyan yıldızı kadrosuna kattı

Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, Imoco Volley'de forma giyen Nijerya asıllı İtalyan oyuncu Paola Egonu'yu kadrosuna kattı.



VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Imoco Volley'yi 3-1 yenerek kupayı kazandıkları Süper Final'in ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, 23 yaşındaki yıldız oyuncu Egonu'nun gelecek sezon takımlarında forma giyeceğini duyurdu.

1.93 boyundaki İtalyan pasör çaprazı Paola Egonu, 2021'de Imoco Volley ile CEV Şampiyonlar Ligi, İtalya Ligi, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası şampiyonluğu kazanırken, turnuvaların tümünde en değerli oyuncu seçilmişti.

