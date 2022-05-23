Avrupa şampiyonu VakıfBank, İtalyan yıldızı kadrosuna kattı

CEV Şampiyonlar Ligi'ni kazanan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, İtalyan yıldız oyuncu Paola Egonu'yu transfer etti.

Haberler - AP - Anadolu Ajansı 23.05.2022 - 02:28 | Son Güncelleme : 23.05.2022 - 02:29

Avrupa şampiyonu VakıfBank, İtalyan yıldızı kadrosuna kattı

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SON DAKİKA: VakıfBank Kadın Voleybol Takımı 5. kez Avrupa şampiyonu

SON DAKİKA: VakıfBank Kadın Voleybol Takımı 5. kez Avrupa şampiyonu

Kadın Takımı, Imoco Volley'de forma giyen Nijerya asıllı İtalyan oyuncu Paola Egonu'yu kadrosuna kattı.

VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Imoco Volley'yi 3-1 yenerek kupayı kazandıkları Süper Final'in ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, 23 yaşındaki yıldız oyuncu Egonu'nun gelecek sezon takımlarında forma giyeceğini duyurdu.

1.93 boyundaki İtalyan pasör çaprazı Paola Egonu, 2021'de Imoco Volley ile CEV Şampiyonlar Ligi, İtalya Ligi, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası şampiyonluğu kazanırken, turnuvaların tümünde en değerli oyuncu seçilmişti.

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