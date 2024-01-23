Avrupa Süper Ligi CEO'su açıkladı: "Görüşmeler olumlu ilerliyor"

Geçtiğimiz Aralık ayında Avrupa Adalet Divanı, UEFA tarafından yasaklanarak rafa kaldırılan Avrupa Süper Ligi için kararını açıklamıştı.

Karara göre organizasyonun UEFA ve FIFA tarafından engellenemeyeceği belirtilmiş, bu yasakların rekabet yasalarına aykırı olduğunu da belirtmişti.

"UEFA'NIN FUTBOLDAKİ TEKELİ BİTTİ"

Avrupa Süper Lig CEO'su Berd Reichart, bu kararın ardından UEFA'nın futboldaki tekelinin bittiğini belirterek organizasyonun faaliyete geçtiğini duyurdu.

"KAMUOYUNA AÇIKLAMAK İSTEMİYORLAR"

Reichart son olarak yaptığı açıklamada birçok kulüple olumlu görüşmeler içerisinde olunduğunu ve bazı takımların kamuoyuna açıklamak istemediğini belirtti.

Berd Reichar, "Birçok kulüple çok olumlu görüşmeler yaptık. Bazıları henüz kamuoyuna açıklamak istemiyor." diye konuştu.

Avrupa Süper Ligi'nin son olarak bilinen formatı ise şu şekilde olacak;

Her ülkeden takım katılabilecek.

64 takım olacak.

Oyuncuları korumak için daha az maç oynanacak.

Turnuvanın bütün maçları taraftarlara ücretsiz olarak yayınlanacak.

Tüm katılımcı kulüpler için büyük gelir

Ligler arasında yıllık düşme ve yükselme

3 aşama; Yıldız, Altın ve Mavi ligler