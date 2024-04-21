Avrupa'nın devleri Barış Alper Yılmaz'ın peşine düştü

Galatasaray, genç yıldızı Barış Alper Yılmaz ile geçtiğimiz günlerde 2027'ye kadar yeni sözleşme imzaladı.

Performansıyla dikkat çeken genç yıldız için ara transfer döneminde Napoli'nin 13 milyon euroluk teklifinin reddedildiği ve milli futbolcunun transfer görüşmelerini EURO 2024'ün ardından yapmayı planladığı öne sürüldü.

Hürriyet'in haberine göre, son olarak 23 yaşındaki futbolcu için Aston Villa'nın 18 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu ve Galatasaray yönetiminin 25 milyon euro talep ettiği kaydedildi.

15 KAT PARA KAZANACAK

Sarı-kırmızılılara 2.1 milyon euroya katılan Barış Alper, tahmin edilen rakamlara satılması durumunda bu transferden en az 15 kat kar edeceği belirtildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 49 maçta 5 farklı mevkiide forma giyen Barış Alper, 6 gol atıp 9 asistlik performans sergiledi.