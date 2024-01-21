Avustralya Açık'ta Sinner ve Rublev, çeyrek finale yükseldi

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 8. gün akşam seansında, 4. tur maçlarına devam edildi.



Tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı İtalyan raket Jannik Sinner, 15 numaralı seribaşı Rus rakibi Karen Khachanov'u 6-4, 7-5, 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek çeyrek finale kaldı.



Erkeklerde 5 numaralı seribaşı Rus raket Andrey Rublev ise 10 numaralı seribaşı Avustralyalı rakibi Alex de Minaur'u 3-2 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.



Tek kadınlarda ise 9 numaralı seribaşı Çek raket Barbora Krejcikova, 16 yaşındaki Rus rakibi Mirra Andreeva'yı 4-6, 6-3, 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

