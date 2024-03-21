Avusturya-Türkiye maçını Daniele Chiffi yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 26 Mart Salı günü deplasmanda Avusturya ile oynayacağı özel maçı İtalya Futbol Federasyonundan Daniele Chiffi yönetecek.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Chiffi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Giovanni Baccini ve Davide Imperiale üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ermanno Feliciani olacak.



Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Ernst Happel Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak.

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