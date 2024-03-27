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AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley şampiyonu 9. kez Halkbank oldu

AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler Dörtlü Final organizasyonunun şampiyonu belli oldu. Finalde Arkas Spor'u 3-1 yenen Halkbank, 9. şampiyonluğa ulaşarak kupayı en çok kazanan takım ünvanını korudu.

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley şampiyonu 9. kez Halkbank oldu

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley şampiyonu belli oldu. Finalde Arkas Spor'u 3-1 yenen ,kupayı evine götüren taraf oldu.

Türkiye Kupası'nı erkeklerde ilk kez 1991-1992 sezonunda kazanan başkent temsilcisi, 1992-1993, 1995-1996, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2017-2018 ve 2022-2023 sezonlarında da ipi göğüsleyen taraf olmayı başardı. Halkbank, bu sezon da kupayı kazanarak, 9. şampiyonluğuna ulaştı.

Halkbank, 1991-1992 ve 1992-1993 sezonlarında iki kez, 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında da üç kez arka arkaya kupayı müzesine götürmüştü.

Geçen sezon da kupayı kazanan Halkbank tarihinde üçüncü kez, arka arkaya kupa kazanma başarısı gösterdi.

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