Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'ni geçen en genç yüzücü oldu

Haberler 30.07.2022 - 09:58
Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi olan Türkoğlu'nun Manş geçisi dün Türkiye saatiyle 12.02'de Dover'dan başladı.
Çok yönlü akıntılar ve dalgalarla boğuşan genç yüzücü, Manş geçişini 16 saat 28 dakika sonunda Fransa'nın Cap Gris-Nez kıyılarında bitirdi.
Rekora imza atan yüzücü, gözyaşlarına engel olamadı. Yüzücünün 16 saat boyunca kulaç attıktan sonra tekneye çıktığı anlar sosyal medya hesabından yayınlandı.
1979'da da Nesrin Olgun Arslan, Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk Türk kadını olmuştu.