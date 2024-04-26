Beşiktaş'ta derbi öncesi 4 sakat 1 cezalı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor.

Geride kalan 33 haftada 6 teknik direktör değiştiren siyah beyazlılar; 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet alıp sadece 51 puan toplayarak 4’üncü sırada yer aldı. Tüm bunlara rağmen Türkiye Kupası'nı kazanma şansı da olan Beşiktaş, Fenerbahçe'yi yenerek bu sezon ilk kez bir derbi maçı kazanmayı ve taraftarının gönlünü bir nebze almayı hedefliyor.

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, Fenerbahçe derbisinin kadrosunu büyük oranda oluşturdu ve bu akşam yapılacak son taktik idmanda hücum organizasyonu üzerinde duracak.



BEŞİKTAŞ’TA 4 SAKAT, 1 CEZALI

Siyah-beyazlılarda ameliyat edilen Ante Rebic'in yanı sıra sakatlıkları süren Bahtiyar Zaynutdinov, Tayfur Bingöl ve Emrecan Terzi, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

SEMİH KILIÇSOY'UN OYNAMASINA BİR ENGEL YOK

Sakatlıklarını atlatan ve çalışmalara başlayan Semih Kılıçsoy ve Salih Uçan ise Yardımcı Antrenör Serdar Topraktepe’nin şans vermesi durumunda ezeli rekabette oynayabilecek.

Ayrıca tecrübeli sağ bek Jonas Svensson da sarı kart cezası sebebiyle yarın takımını yalnız bırakacak.



3 FUTBOLCU KART SINIRINDA



Beşiktaş’ta Daniel Amartey, Demir Ege Tıknaz ve Semih Kılıçsoy ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Söz konusu oyuncular, derbide kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta iç sahada oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesinde forma giyemeyecek.



SERDAR TOPRAKTEPE’NİN 6. MAÇI



Yardımcı Antrenör Serdar Topraktepe, yarın oynanacak Fenerbahçe müsabakasıyla siyah-beyazlı takımın başındaki 6. maçında çıkacak. 4'ü Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 5 müsabakada görev alan teknik adam, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Topraktepe, ayrıca kariyerinde futbol A takımı çalıştırıcısı olarak ilk kez de derbi heyecanı yaşayacak.

KARTAL, KADIKÖY’DE SON 3 MAÇI KAYBETMEDİ

Beşiktaş, Fenerbahçe ile Süper Lig’de oynadığı son 3 deplasman maçında mağlup olmadı. Siyah-beyazlılar, rakibini 2020-2021 sezonunda 4-3, 2022-2023 sezonunda da 4-2’lik skorla mağlup etmeyi başarmıştı.

İki takım arasında 2021-2022 sezonunda oynanan derbi ise 2-2’lik eşitlikle tamamlanmıştı.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında derbi maçta Fenerbahçe'nin konuğu olacak.



Yarın akşam Ülker Stadyumu'nda saat 19.00’da oynanacak mücadelede Volkan Bayarslan düdük çalacak.



Volkan Bayarslan’ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ile Serkan Olguncan yapacak.