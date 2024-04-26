Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın teknik direktör tercihi belli oldu

Beşiktaş'ta Fernando Santos'un görevine son verilmesinin ardından teknik direktör arayışları sürüyor.

Siyah-beyazlılarda Hasan Arat, yeni teknik direktörün yabancı veya yerli olma ihtimalinin yüzde 50 olduğunu belirtmişti.

Sabah'ın haberine göre, Arat'ın ilk hedefinin yabancı antrenör olduğu öne sürüldü.

Öte yandan Hasan Arat, Santos öncesi görüşülen teknik direktörlerle tekrardan temasa geçilmeyeceğini de belirtti.

Dolayısıyla tekrar önerilen Giovanni van Bronckhorst'a Beşiktaş'ın şimdilik sıcak bakmadığı vurgulandı.

YERLİ ADAYLARDA ÖNE ÇIKAN İSİM SERGEN YALÇIN

Yerli teknik direktör adayları arasında siyah-beyazlı yönetim içerisinde Sergen Yalçın isminin ağır bastığı kaydedildi.

Sezon sonunda Antalyaspor'dan ayrılma kararı aldığı belirtilen Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a dönme fikrine sıcak olduğu da vurgulandı.

ŞENOL GÜNEŞ'İ ADAY GÖSTERDİ

Yerli teknik direktör adayları arasında Sergen Yalçın'ın yanısıra yönetim kurulunda yetkili bir yöneticinin de Şenol Güneş ismini gündeme getirdiği öne sürüldü.

NURİ ŞAHİN'DEN OLUMSUZ YANIT

Son olarak Antalyaspor'dan ayrılarak Borussia Dortmund'da Edin Terzic'in yardımcılığını yapan Nuri Şahin ile yapılan görüşmelerden de olumlu sonuç çıkmadığı öğrenildi.