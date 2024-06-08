Aziz Yıldırım'dan Ali Koç iddiası: "Gerekirse kavga edelim dedi"

Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul'da Divan Başkanlığı seçimine itiraz eden ve usülsüzlük yapıldığı gerekçesiyle kongreyi terk eden başkan adayı Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu.

Aziz Yıldırım'ın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

"Divan başkanlığı seçiminin nasıl oldu bittiye getirildiğini hepiniz gördünüz. Delegelerin tepkisi oldukça ve bunlar büyüdükçe ortalık gerildi. Yer yer kavgalar çıktı. Kongre üyesi olmayan taraftarlar da içeri alınmıştır. Görevli adı altında da içeri insanlar alınmıştır.



Divan Başkanlığı seçiminde görevli adı altında insanlar alana sokulmuştu. Oyların sayılması gerekiyordu. Ama onlar kürsüden hiç kimse bir şey anlamadan seçimi yaptılar.

"GEREKİRSE KAVGA EDELİM DEDİ"

Kürsüye giderek bu yanlışa bir çözüm bulmalarını istedim. Amacım bir sukunet ortamı yaratmıştı. Ali Bey'e yöneldim, elini sıktım. Divan'ın tavrının kavgaya yol açacağını söyledim. Ali Bey, 'Gerekirse kavga edelim' dedi.

"FENERBAHÇE'NİN VİCDANINA HAVALE EDİYORUM"

Camianın birlik ve beraberlik içerisinde olması lazım. Ben gerilimi tırmandırmamak için genel kuruldan ayrıldım. Kavga etmeyi tercih edenleri, Fenerbahçe'nin vicdanına havale ediyorum.

Mourinho üzerinden fayda sağlamak yanlıştır. Mourinho, Fenerbahçe'nin teknik direktörüdür. Onu tartışmaya açmamak lazım. Herkesin ona saygı duyması gerekiyor.

"YARIN STADYUMA BEKLİYORUM"

Bütün delegelerimizi yarın stadyuma bekliyorum. Ben de sabah erken saatlerden itibaren orada olacağım ve seçim bitene kadar da oradan ayrılmayacağım.

Ben hiçbir zaman ortamı germedim, sakin konuştum. Kim kazanırsa kazansın, Fenerbahçe kazansın. Holdinglerin Fenerbahçe'si mi, halkın Fenerbahçe'si mi? Delegeler karar versin. 'Şekip Bey ile çalışmayacağım' diyor. Seçilerek gelmiş adam oraya, böyle saçma şey mi olur?

"NASIL OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ?"

Bizim derdimiz seçim kazanmak değil, Fenerbahçe'nin kazanması. Divan oylaması yapıyorlar, oy birliğiyle kabul edildi diyorlar. Ben reddettim onu, nasıl oy birliğiyle kabul edildi?

Tribünlerde üst katlarda insanlar oy kullanıyor, bunlar sayılmadı. Kale arkasında el kaldırıyorlar, sayılmıyor. Böyle seçim mi olur? Şekip Bey’in oyu fazlaydı. Karşı taraf çift el kaldırıyor.

KORKAKLAR HER GÜN, CESURLAR BİR KEZ ÖLÜR

Ben orada kalsaydım kavga çıkacaktı. Olaylar büyüyecekti. Ben kimseden korkmam. Korkaklar her gün, cesurlar bir kez ölür. Biz bir kez öleceğiz. Biz kimlerle kavgalar etmişiz. Ben kaçmam. Ben ayrılmasaydım Fenerbahçe'ye zarar olacaktı.

ADAYLIKTAN ÇEKİLECEK Mİ?

Adaylıktan çekilmeyeceğim! Çekilmek falan yok!