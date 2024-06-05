NTV.COM.TR’ye geri dön

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'un teklifine cevap

Yeniden Fenerbahçe başkan adayı olan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un televizyona çıkma teklifini bir kez daha reddetti.

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'un teklifine cevap

'dan 'un birlikte televizyona çıkma teklifine yanıt verdi.

Yıldırım tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Benim kendisiyle herhangi bir televizyon programına çıkma gibi bir planım bulunmamaktadır." denildi. 

Yıldırım'ın konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Sayın , yıllardır benimle birlikte televizyona çıkma isteğini, tarafımdan pozitif bir cevap alamamasına rağmen ısrarla yinelemektedir.

Benim kendisiyle herhangi bir televizyon programına çıkma gibi bir planım bulunmamaktadır.

Muhatabımız, başkan adaylığım için eşsiz desteklerini tarafıma ileten, camiamızın çok değerli kulüp üyeleridir. Sayın Ali Koç'un bu konudaki ısrarı anlamsızdır; zira kendileriyle zaten 8-9 Haziran'daki Olağan Seçimli Kongre'de bir araya geleceğiz.

Bu vesileyle, tüm kulüp üyelerimizi kongreye davet ediyor, Güçlü için, Şampiyonluklar İçin, Çocuklar İçin, oylarınızı bekliyorum."

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'un teklifine cevap - 1
Ali Koç: Aziz Yıldırım'ın mert ve yiğitçe çağrımı kabul etmesini bekliyorum

Ali Koç: Aziz Yıldırım'ın mert ve yiğitçe çağrımı kabul etmesini bekliyorum

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...