Aziz Yıldırım'dan Beşiktaş'a Jose Mourinho tepkisi: 12'ye anlaşsınlar getirsinler

Ülker Stadı'nın karşısında açılan seçim irtibat ofisinde açıklamada bulunan Yıldırım, Beşiktaş'ın Portekizli teknik adamla anlaştık yönündeki açıklamasının doğru olmadığını belirtti.



Beşiktaş'ı, birilerinin tetikçiliğini yapmakla suçlayan Yıldırım, "Mourinho ile yüz yüze görüşme yaptık ve 2 saat konuştuk. Beşiktaş 7 milyona anlaştık diyormuş, üstüne 5'te ben vereyim, 12'ye anlaşsınlar getirsinler. Yalan konuşuyorlar. Bazı insanların tetikçiliğini yapmaya kalkışıyorlar. Beşiktaş'a yakışmıyor. Ben Aziz Yıldırım olarak Süleyman Seba ile başkanlık yaptım, bu değeri iyi düşünsünler, iyi taşısınlar." ifadelerini kullandı.



Mourinho ile görüştüklerini ve Beşiktaş ile böyle bir konuşmalarının olmadığını dile getirdiğini vurgulayan Yıldırım, "Hasan Arat'a da söyleyeyim, bu tip konuşmalardan vazgeçsinler. 7 milyona gelecekse biz çekilelim. Beşiktaş'ın böyle bir gücü yok, ayıp. Birbirimize saygılı olacağız. Mourinho'ya söyleriz anlaşıyormuşsun deriz biz çekiliriz. İstanbul'a reklam çekimi için geldiğinde Beşiktaş'tan 2 kişi geldi bana dedi. Onlarla Spor üzerine sohbet ettik dedi. Böyle bir konuşmamız olmadı dedi." değerlendirmesinde bulundu.



"BU 6 SENE KAYIP"



Aziz Yıldırım, 2018'den itibaren kulüpte herhangi olumlu bir gelişme yaşanmadığını dile getirdi.



Yarım bıraktıkları planları devam ettireceklerini aktaran Yıldırım, "2018'den bu yana hiçbir şey yapılmadı, bir tane çivi bile çakmadılar. Boya badana bile yapılmadı. Herkes şikayet ediyor. 2018'de planlarımız neyse onları uygulayacağız. Biz 20 sene Galatasaray'a yenilmedik, yenerken de 4-0-6-0 gibi neticeler aldık. Galatasaray'a karşı bir üstünlüğümüz vardı, son dönemlerde bunu biraz kaybettik. İçerde yenildik 20 sene serimiz bitti. Bu maç gittik yendik ve çocuklar mutlu oldu. Okullarına formayla gittiler, gururla taşıdılar. Galatasaray'ı biz her zaman yeneriz, bizim takım güçlü bir takım." diye konuştu.