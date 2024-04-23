Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı-NINERS Chemnitz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası finali rövanş maçında 24 Nisan'da Almanya'nın NINERS Chemnitz ekibi ile karşılaşacak. İşte, Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı-NINERS Chemnitz maçı hakkında bilgiler...



Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı-NINERS Chemnitz maçı, 24 Nisan Çarşamba günü yapılacak.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşma, NTV'den canlı yayınlanacak.



TAKIMLAR BU ETABA NASIL GELDİ?



Bahçeşehir Koleji, organizasyonun yarı finalinde İtalya'nın Itelyum Varese takımını elemişti.



NINERS Chemnitz ise yarı finalde İspanya temsilcisi Surne Bilbao Basket'i eleyerek finale yükselmişti.

