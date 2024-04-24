Bahçeşehir Koleji, FIBA Europe Cup'ta finalde kaybetti

Bahçeşehir Koleji, FIBA Europe Cup finalinde Alman ekibi NINERS Chemnitz 99'u 85-74 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında normal süresi 95-84 biten ve uzatmaya giden karşılaşmada 105-95 mağlup etti. Bu sonucun ardından şampiyonluğa ulaşan taraf NINERS Chemnitz 99 oldu. 29 sayı kaydeden Kaza Kajami-Keane şampiyonlukta önemli rol oynadı. Jerry Boutsiele'nin 24 sayısı ve Earl Kell'in 21 sayılık performansı ise şampiyonluk için yeterli olmadı.



İlk çeyrek karşılıklı sayılara sahne olurken Alman ekibi, Bahçeşehir Koleji karşısında birinci periyodu 19-18 önde tamamladı.



İkinci periyoda Bahçeşehir Koleji daha iyi başladı. Çeyreğin ortalarında oyunun iki yönünde tempoyu bulan kırmızı-lacivertli takım, 10-2 seri yakalayarak 15'inci dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 35-27. Trey Kell ve Tyler Cavanaugh ile skor üreten Bahçeşehir Koleji, 19'uncu dakikada farkı 16 sayıya kadar yükseltti: 52-36. Savunmada ilk çeyreğin aksine ritmini bulan ev sahibi, rakibine kolay sayı şansı vermedi. İkinci periyotta 37 sayı kaydeden Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 55-38 önde girdi.



Alman ekibi, ikinci yarıya 8-0'lık seriyle başladı: 55-46. Chemnitz, üçüncü çeyrekte hücum ve savunmada rakibine karşılık veremeyen Bahçeşehir Koleji karşısında ilk yarıdaki 17 sayılık farkı kapattı: 67-67. Final periyoduna takımlar 67-67'lik eşitlikle gitti.



Son periyodun ilk 3 dakika 12 saniyesi konuk ekibin 73-72 üstünlüğüyle geçildi. Karşılaşmanın son 2 dakikasına Bahçeşehir Koleji'nin 86-82 üstünlüğüyle girildi. Bahçeşehir Koleji, 38.3 saniye kala farkı 9'a çıkardı: 93-84. Ev sahibi ekip bitime 8.1 kala farkı 11 sayı yaptı: 95-84. 85-74 biten ilk maçın rövanşı 95-84 bitti ve maç uzatmaya gitti.



Uzatma periyodunda farkı 10 sayıya indiren NINERS Chemnitz 99 şampiyonluğa ulaştı: 105-95.



Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkan Vekili Ömer Onan, Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Başkanı Begüm Yücel, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan tribünden takip etti.