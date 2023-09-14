Bahis kuralını ihlal eden İngiliz futbolcu Harry Toffolo'ya men cezası

İngiltere Futbol Federasyonu, bahis kurallarını 375 kez ihlal ettiğini kabul etmesinin ardından Harry Toffolo'ya 5 ay men cezası verirken, söz konusu ceza 2024-25 sezonunun sonuna kadar askıya alındı.



28 yaşındaki futbolcu ayrıca 20 bin 956 sterlin para cezasına çarptırıldı.



Toffolo, futbolcuların bahis oynamasını ve bahis için kullanılabilecek bilgileri aktarmasını yasaklayan kuralları, Ocak 2014 ile Mart 2017 tarihleri arasında 375 kez ihlal etmişyi.

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