NTV.COM.TR’ye geri dön

Bakan Kasapoğlu'ndan Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanan sporculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcuları bir mesaj yayımlayarak tebrik etti.

Haberler - DHA 28.06.2022 - 12:05

Bakan Kasapoğlu'ndan Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanan sporculara tebrik

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

İlişkili Haberler

SON DAKİKA:  Akdeniz Oyunları'nda Erkek Milli Artistik Cimnastik Takımı'ndan altın madalya

SON DAKİKA:  Akdeniz Oyunları'nda Erkek Milli Artistik Cimnastik Takımı'ndan altın madalya

Busenaz Sürmeneli, yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi

Busenaz Sürmeneli, yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın ikinci gününde cimnastik, güreş, karate, ve badminton branşlarında madalya kazanan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın ikinci gününde cimnastik, güreş, karate, ve badminton branşlarında 5’i altın, 4’ü bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazanan milli sporcularımızı kutluyorum. Ay-yıldızlı Bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

MOTOGP'DE KAZALARLA DOLU HAFTA

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...