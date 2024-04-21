Bakan Osman Aşkın Bak, Paris 2024 kotası alan milli atletleri tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'da düzenlenen Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'nda elde ettikleri başarıyla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan milli atletler Salih Korkmaz ve Meryem Bekmez'i kutladı.



Bakan Osman Aşkın Bak, yayımladığı tebrik mesajında şunları kaydetti:



"Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'nda ilk defa yapılan karışık bayrak maraton yarışında elde ettikleri başarı neticesinde Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan Salih Korkmaz ve Meryem Bekmez'den oluşan milli takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na sayılı günler kala gelen her kota bizi ayrı heyecanlandırıyor. Bizi gururlandıran Salih Korkmaz ve Meryem Bekmez sporcularımıza ülkemizi temsil edecekleri Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum. Harikasın milli takım."



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