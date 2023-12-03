BAL liginde derbinin galibi Muğlaspor liderliğe yükseldi

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz son ererken, maçın ikinci yarısında ev sahibi Yatağanspor 50’nci dakikada Burak Küçüköner’in golü ile 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 73’üncü dakikasında Muğlaspor Abdülkadir Özdemir’in golü ile skoru 1-1 yaptı.



Bu golden bir dakika sonra 74’üncü dakikada konuk ekip Muğlaspor Muhammet Ali Aydın’ın golü ile takımını 2-1 öne geçirdi.



Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Muğlaspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.



Haftaya namağlup ve 7 maçtır kalesinde hiç gol görmeyen Yatağanspor hem ilk mağlubiyeti yaşadı, hem kalesinde 2 gol gördü, hem de liderliği Muğlaspor’a kaptırdı. BAL 5’inci grupta mağlubiyet yaşamayan sadece Muğlaspor kaldı.