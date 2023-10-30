Ballon d'Or 2023 ödül töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Haaland, Bellingham, Kylian Mbappe gibi genç yıldızların da aday listesinde olduğu Ballon d'Or 2023, sahibine kavuşuyor.



Aday listesinde yer alan dünyanın en iyi futbolcuları, 2023 Ballon d'Or'u kimin alacağını öğrenmek için Fransa'nın başkentine gidiyor.

CRISTIANO RONALDO LİSTEDE YOK

Öte yandan Arjantin ile Dünya Kupası kazanan Lionel Messi de aday listesinde yer alırken, Cristiano Ronaldo ise Ballon d'Or ödülünde aday listesinde alınmadı.

SON SAHİBİ BENZEMA

Geçen sezon Real Madrid forması giyen 34 yaşındaki kaptanı Benzema, kariyerinde ilk defa "Altın Top"un sahibi olmuştu.

Benzema, tüm kulvarlarda çıktığı 46 maçta 44 gol atarak kulübünün UEFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya La Liga şampiyonu olmasında başrol oynamıştı.

BALLON D'OR ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN?

Ballon d'Or ödül töreni, 30 Ekim Pazartesi günü TSİ 22.45'te Fransa'nın başkenti Paris'teki Théâtre du Châtelet'de düzenlenecek.

Tören Tivibu Spor 1 ve Tivibu Spor YouTube kanalından canlı yayımlanacak.

2023 BALLON D'OR ADAYLARI

Karim Benzema (Fransa, Real Madrid / Al-Ittihad)

Lionel Messi (Arjantin, Paris-SG / Inter Miami)

İlkay Gündoğan (Almanya, Manchester City / FC Barcelona)

André Onana (Kamerun, Inter Milan / Manchester United)

Bernardo Silva (Portekiz, Manchester City)

Bukayo Saka (İngiltere, Arsenal)

Emiliano Martinez (Arjantin, Aston Villa)

Erling Haaland (Norveç, Manchester City)

Jamal Musiala (Almanya, Bayern Münih)

Kim Min-jae (Güney Kore, Napoli / Bayern Münih)

Kylian Mbappe (Fransa, Paris-SG)

Lautaro Martinez (Arjantin, Inter Milan)

Luka Modric (Hırvatistan, Real Madrid)

Martin degaard (Norveç, Arsenal)

Mohamed Salah (Mısır, Liverpool)

Randal Kolo Muani (Fransa, Eintracht Frankfurt - Paris-SG)

Robert Lewandowski (Polonya, FC Barcelona)



Rodri (İspanya, Manchester City)

Victor Osimhen (Nijerya, Napoli)



Vinicius J.r (Brezilya, Real Madrid)



Yassine Bounou (Fas, Sevilla FC / Al-Hilal)



Khvicha Kvaratskhelia (Gürcistan, Napoli)

Harry Kane (İngiltere, Tottenham/Bayern Münih)

Josko Gvardiol (Hırvatistan, RB Leipzig / Manchester City)

Antoine Griezmann (Fransa, Atlético de Madrid)

Ruben Dias (Portekiz, Manchester City)

Kevin De Bruyne (Belçika, Manchester City)

Jude Bellingham(İngiltere, Borussia Dortmund / Real Madrid)

Nicolo Barella (İtalya, Inter Milan)

Julian Alvarez (Arjantin, Manchester City)