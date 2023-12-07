Barcelona-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında 8 Aralık'ta deplasmanda İspanya temsilcisi Barcelona ile karşılaşacak. Basketbolseverlerin gözü ise bu maçın saat ve yayıncı kanal bilgisinde olacak. İşte, Barcelona-Fenerbahçe Beko maçı hakkında bilgiler...



Barcelona-Fenerbahçe Beko maçı 8 Aralık Cuma akşamı yapılacak. Blaugrana Spor Salonu'nda yapılacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.



TAKIMLARIN TURNUVADA DURUMU



Sarı-lacivertli ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon çıktığı 12 maçta altışar galibiyet ve yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 10. sırada yer aldı.



Barcelona ise aldığı 9 galibiyet, 3 yenilgiyle 2. sırada bulunuyor.