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Barcelona-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya konuk olacak. Çift maç haftasında İspanya deplasmanına Baskonia'ya 80-79 yenilen Fenerbahçe, Barcelona karşısında galibiyet arayacak. Peki, Barcelona-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Barcelona-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında 8 Aralık'ta deplasmanda İspanya temsilcisi Barcelona ile karşılaşacak. Basketbolseverlerin gözü ise bu maçın saat ve yayıncı kanal bilgisinde olacak. İşte, Barcelona-Fenerbahçe Beko maçı hakkında bilgiler...

Barcelona-Fenerbahçe Beko maçı 8 Aralık Cuma akşamı yapılacak. Blaugrana Spor Salonu'nda yapılacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.

TAKIMLARIN TURNUVADA DURUMU

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon çıktığı 12 maçta altışar galibiyet ve yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 10. sırada yer aldı.

Barcelona ise aldığı 9 galibiyet, 3 yenilgiyle 2. sırada bulunuyor.

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